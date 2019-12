VIDEO: Leonel Fernández recibe felicitaciones de compañeros y amigos por su cumpleaños

View this post on Instagram

El expresidente Leonel Fernández (@leonelfernandez), celebra este jueves su cumpleaños número 66. Cada año el exmandatario recibe a figuras del ámbito político, social y a simpatizantes en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (@funglode), quienes acuden a felicitarlo. #elnuevodiariord