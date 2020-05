(VIDEO) Leonel Fernández pone a disposición Gobierno equipo de técnicos para manejo crisis Duquesa

View this post on Instagram

El expresidente de la República y candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández(@leonelfernandez ), manifestó este domingo que pondrá a disposición del Gobierno un equipo de técnicos especializados en el manejo de situaciones ambientales, a raíz de la crisis generada en el vertedero de Duquesa. #elnuevodiariord