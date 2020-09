(VIDEO) Leonel Fernández juramenta coordinadores del Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch

View this post on Instagram

Profesor Juan Bosch / El presidente de Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), Leonel Fernández (@leonelfernandez), juramentó este lunes a los coordinadores de las 17 mesas temáticas de cara al Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, a celebrarse desde el 6 de noviembre, hasta el 27 de febrero del próximo año. Durante unas palabras, Fernández manifestó que se inicia un proceso para sentar las bases para el fortalecimiento de la reciente organización política que se ha creado en la República Dominicana, la cual es la Fuerza del Pueblo. "Ahora lo hacemos con tiempo. Nos estamos preparando efectivamente para poder, como ha dicho el compañero Franklin Almeyda, salir victoriosos en los comicios de 2024, pero siempre he dicho que este partido político que se ha formado, no sólo es para las próximas elecciones, sino fundamentalmente para las próximas generaciones".