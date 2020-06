(VIDEO) Leonel Fernández denuncia gobierno quiere extender estado de emergencia para hacer campaña electoral

View this post on Instagram

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández(@leonelfernandez ), denunció este lunes que el gobierno usa el estado de emergencia solo para hacer campaña política, por lo que entiende no le debe aprobar una quinta extensión de la prórroga del mismo. Fernández consideró que si las cosas han ido mejorando y que puede haber un proceso gradual de la incorporación, no se requiere confinamiento permanente y una extensión del plazo de estado de emergencia. #elnuevodiariord