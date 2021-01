(VIDEO) Leonel Fernández cataloga como injusta e irregular orden de boleta electoral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, consideró este jueves como injusta e irregular la decisión tomada por la Junta Central Electoral (JCE) sobre el orden de los partidos para la boleta electoral de las futuras elecciones del 2024.

Durante una rueda de prensa, el exmandatario alegó que con esta decisión no solo se afectó a la FP, sino también a 23 partidos que sostienen alianzas con esa organización política, por lo que “el orden de la boleta merece ser corregido”.

Asimismo, Fernández dijo el partido que dirige no pide favores ni privilegios y no acepta nada que no le corresponde, pero, si le corresponde algo lo van a comentar y presentar para que el “error que se haya cometido se pueda corregir”.

Reconoció el gran paso que esa organización ha dado, que en tan solo 8 meses de participación política pasó de estar de la boleta 18 a la número 3.

La Junta Central Electoral (JCE) estableció ayer el orden de los partidos políticos, así como el número que corresponderá a cada uno en las boletas electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.

Las tres primeras casillas en la boleta electoral serán ocupadas, en el orden que siguen del 1 al 3, por los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), y Fuerza del Pueblo (FP).

La decisión fue adoptada por el pleno de la JCE, luego de ponderar los planteamientos y sugerencias hechas por las distintas organizaciones políticas, y bajo el amparo de la Ley de Régimen Electoral.

