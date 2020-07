(VIDEO) Leonel Fernández afirma en RD no hay apatridia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República y actual candidato a la misma posición por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó ayer que en el país no existe apatridia, pese a que sectores, tanto a nivel local como internacional lo entiendan así.

“Para mí la preocupación siempre ha estado en el criterio que se ha construido de que en República Dominicana hay apatridia, y para mí, obviamente que en el país no hay apatridia”, expresó Fernández en una entrevista exclusiva al programa El Nuevo Diario en la Tarde.

El también abogado sostuvo que por el solo hecho de haber nacido en territorio dominicano no se adquiere esa nacionalidad, recordando que esta solo se consigue por dos vías que son el jus soli y el jus sanguinis, como establece la Constitución.

Entiende que la confusión se ha originado porque el que nace en territorio americano es norteamericano, “pero aquí no, se requieren otras condiciones”, como que los padres sean de ascendencias dominicanas o que sean residente permanente”.

En ese orden, Fernández enfatizó que no pueden ser dominicanos las criaturas que nazcan en la en este país con padres cuyo estatus migratorio sea irregular.

Ahora, ¿esa criatura que ha nacido aquí que no puede ser dominicana porque sus padres no tienen el estatus migratorio regular que requiere nuestra ley son apátridas, no, porque pueden ser declarados ente el consulado del país de los padres, entonces no hay apatridia”, reiteró.

Agregó que por ese tema, el país ha sido víctima de presión por organismos extranjeros como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual ha pedido hasta que se cambie la Constitución.

El líder político calificó como adecuado lo estipulado en la Constitución y la ley migratoria con respecto al indicado tema.

“Yo entiendo que el sistema que tenemos en la Constitución y en la ley migratoria, es el que hemos discutido y consensuado cuando se hizo la reforma constitucional en el 2010 y me parece el más correcto y el más adecuado”, manifestó.

Anuncios

Relacionado