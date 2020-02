(VIDEO) Leonel Fernández aboga por celebrar las municipales antes del 24 de abril

View this post on Instagram

El expresidente de la República, Leonel Fernández (@leonelfernandez), destacó este lunes la importancia de un diálogo entre los diferentes actores políticos para llegar a un consenso y solucionar el conflicto generado tras la suspensión de los comicios municipales el día de ayer, por parte de la Junta Central Electoral (@juntacentral). #elnuevodiariord