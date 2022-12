(VIDEO) Leonel desea “que uno viva tantos años como Albert Pujols da jonrones”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó este lunes que al llegar a los 69 años de edad se da cuenta que la vida es corta, por lo que deseó que “uno viva tantos años como Albert Pujols da jonrones”.

“Bueno, 69 años, Gabriela y Daniel me estaban preguntando sobre eso, ¿Qué se siente cuando uno llega a los 69 años de edad?, Bueno, cuando yo era más joven entendía que 69 años eran muchos, como que llegar ahí era toda una hazaña”, expresó al hacer uso de la palabra en su fiesta de cumpleaños, donde estaban presentes sus hijos, el jugador Albert Pujols, quien tiene una relación amorosa con Nicole Fernández y algunas amistades de Leonel.

Agregó, que “ahora que he llegado a los 69 me doy cuenta como que la vida es corta, como que he llegado muy rápido y por consiguiente, mi próxima meta es que uno viva tantos años como Albert Pujols da jonrones”.

Aprovechó para agradecerle a los presentes por la amabilidad y consideraciones hacia él.

“Gracias a ustedes por ser tan amables, por ser tan considerados conmigo y por cifrar tantas esperanzas en el proyecto común en el cual participamos, de que la República Dominicana siga progresando, siga avanzando y sea un modelo de referencia para América Latina y para el mundo”, dijo.

El encuentro se llevó a cabo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde decenas de personas acudieron a darle las felicitaciones a Fernández por su cumpleaños.

