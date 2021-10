(VIDEO) Leonel da último adiós a Reinaldo Pared: “El país ha perdido a un gran ser humano”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El expresidente Leonel Fernández, asistió la noche de este viernes a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln en esta capital, a darle el último adiós a Reinaldo Pared Pérez, quien se habría quitado la vida este jueves en la noche.

A su llegada a la funeraria, el también presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que el país “ha perdido a un gran ser humano”.

También se refirió a la fotografía que fue divulgada, donde aparece Pared Pérez en el piso tras presuntamente haberse quitado la vida, hecho que según Fernández “es algo censurable”.

“Porque quien pudo haber tomado esas fotos no debió haberlas divulgado. Si eran de los organismos de seguridad del estado era simple y llanamente para ellos realizar cualquier investigación, pero no que se divulgara públicamente, ese no es el propósito de una fotografía de ese tipo”, destacó.

Entiende que debe investigarse quién las difundió, para que se apliquen las acciones judiciales correspondientes, debido a que “es un tema privado”.

Asimismo, dijo que el fallecimiento del expresidente del Senado fue una sorpresa para él.

“Cuando me enteré de eso esta mañana, y dada la relación de amistad durante tantos años, el afecto mutuo que nos teníamos, para mi resultó una noticia conmovedora. Realmente es de esas cosas que uno no espera nunca que puedan ocurrir”, señaló Fernández.

Agregó que Pared Pérez “siempre será recordado como una persona integra, honesta, trabajadora, inteligente, un gran jurista. Se logró entrenar en un gran bufete jurídico de este país, era profesor universitario en la UASD en el área del Derecho”.

Indicó que también “fue un gran presidente del Senado, un magnífico secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

El exjefe de Estado aseguró “siempre pude manejarme con él, coordinamos todos los trabajos que siempre se hacían al nivel de la más alta dirección del partido. Siempre respetuoso, siempre bondadoso, siempre una persona dispuesta a colaborar en todos los trabajos”.

Resaltó que hace dos semanas ambos hablaron por teléfono.

“Conversamos sobre su estado de salud, de que iba evolucionando bien”, dijo Fernández, al tiempo de indicar que le preguntó cómo estaba de peso “y dijo que de peso seguía mejorando, de manera que no sentí de parte de él que se había agravado su situación de salud”.

“Lo había visto dos meses atrás y lo sentí de buen ánimo, luchando. Nos estremeció emocionalmente esa noticia”, enfatizó.

A parte de Fernández, varios dirigentes de distintas organizaciones políticas han acudido a la funeraria Blandino a darle el pésame a la familia de Pared Pérez, quien será sepultado el próximo domingo.

Entre los asistentes a la funeraria, están el expresidente Danilo Medina; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; Charlie Mariotti, secretario general del PLD; y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia.

