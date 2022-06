(VIDEO) Leonel asegura que la seguridad alimentaria no está garantizada con la política del Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lanzó duras críticas al gobierno asegurando que la seguridad alimentaria en la República Dominicana no está garantizada con las políticas que se están adoptando desde el poder ejecutivo. Para estas afirmaciones el líder de la oposición se basó en datos de estudios realizados por organismos de la misma gestión gubernamental.

Fernández explicó que como consecuencia del confinamiento mundial producto de la pandemia del COVID- 19, la economía mundial se paralizó, obligando a los gobiernos a tomar medidas de expansión del gasto y de circulación monetaria. “En el año 2021 en todas partes la economía empezó a crecer, empezó a reactivarse”, dijo mientras participaba en una actividad de lanzamiento del sector externo de la Fuerza del Pueblo.

Sin embargo, el expresidente de la República, al referirse a los datos presentados por el actual gobierno, manifestó que: “Aquí exageramos, por supuesto. Con ese crecimiento se ha dicho que la República Dominicana creció 12.3 y ese fue el mayor crecimiento del mundo”, agregó.

El ex mandatario dijo además que la actual gestión gubernamental tiene el complejo del pintor colombiano Fernando Botero, quien pinta figuras, exageradas, gruesas y volumétricas; por lo que refiere que el gobierno, “todo lo exagera, todo lo sobre dimensiona, no solo que está bien, es que son los mejores en el mundo en todo lo que emprenden”.

Según sus palabras nadie en el mundo creció 12.3, solo la República Dominicana. “No es cierto que se creciera 12.3, porque se venía de menos 6.7, y cuando la economía ha estado tan baja, lo que se produce es un rebote estadístico”, explicó el presidente de la FP, por lo que, se debía comparar el 2021, con el año 2019, no con el 2020 cuando todo se detuvo. De acuerdo a estos datos, al comparar el crecimiento del 2021 con el 2019, nos da 4.7, no 12.3 como ha dicho el gobierno.

En mayo del 2021 el Banco Central dijo que la economía creció en el mes de abril 47 %, no obstante, el exmandatario explicó que ese crecimiento se trató de un rebote estadístico, “porque en abril del 2020 tuvimos una caída de menos 29”, puntualizó.

El en informe del Banco Central sobre el crecimiento de abril del 2022, se observa que el mismo fue de 4.1, a lo que Fernández señala: “¿Se desplomó la economía dominicana que de 47 pasó a 4?, entonces si no se desplomó, está claro que lo que se dijo en el 2021 no se correspondía exactamente con la verdad, era mucho más modesto, era un rebote estadístico”.

“Lo que hay en el fondo es una manipulación, porque la cifra no se da en el contexto que ocurren”, sentenció el líder de la fuerza del Pueblo.

Leonel: La reactivación de la economía dominicana “no es por esfuerzo propio, si no por lo que nos viene de carambola desde fuera”

Los sectores de la economía que se han iniciado a reactivar son los que tienen relación con el sector externo, como las remesas, zonas francas y turismo, principalmente de norteamericanos. “Llama la atención que lo que tiene que ver con factores internos nuestros hay un estancamiento, y hay un estancamiento en un elemento que es esencial para el sostenimiento de la sociedad dominicana, que es la producción de alimentos”, expreso Fernández.

Muy preocupado, el presidente de la FP explicó que, “Aun con el rebote estadístico de 12.3, el sector agropecuario, de acuerdo con el BC, creció 2.6, y eso es alarmante, pues el sector agropecuario es la producción de alimentos, es con lo que se va a sostener la sociedad dominicana, y si aun rebotando da 2.6, resultó que era mucho menor y en el primer cuatrimestre de este año es 2.4, de manera que la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, no está garantizada con la política del actual gobierno, que ha logrado la reactivación de la economía no por esfuerzo propio, si no por lo que nos viene de carambola desde fuera, y cuando eso cambie, entonces aquí tendríamos serias dificultades”.

“En un gobierno de la FP la prioridad siempre será la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, porque para nosotros resulta claro y lo decíamos siempre en nuestras gestiones de gobierno, que comer es primero, y para la República Dominicana eso sigue siendo la prioridad, comer es primero”, declaró.

El el exvicepresidente advirtió del panorama sombrío e incierto que se vislumbra para los próximos dos años. Dijo que ahora tenemos el alza de precios y para detener esa alza, los gobiernos tomarán medidas para reducir circulante. “Estados Unidos ha estado subiendo la tasa de interés, el propósito es que circule menos dinero, si circula menos dinero, qué va a pasar, que la economía se va a estancar en el crecimiento y va a subir el desempleo, cuando se estanque la economía dominicana y suba el desempleo, habrá menos consumo, habrá menos gente comprando, por tanto habrá menos remesas, habrá menos turistas y habrá menos zonas francas; ese es el resultado que vamos a ver como consecuencia de revertir la política de expansión hacia una política de restricción monetaria”, puntualizó Leonel Fernández.

Leonel: “Le hemos dicho al gobierno como es la cosa, pero ellos no quieren entender”

Frente al pedido del gobierno para que la oposición haga propuestas, Fernández dijo: “Nosotros hemos hecho propuestas, lo único que el gobierno se aparta, no escucha nuestras propuestas, nosotros desde el año 2021 estábamos diciendo que la prioridad de la República Dominicana en materia económica, era sembrar el país, que el tema agropecuario se convertía en el tema número uno para la supervivencia del pueblo dominicano, pero no nos hicieron caso”.

Citó como ejemplo, que el gobierno, procurando bajar los precios, presentaron una iniciativa legislativa de eliminar aranceles a 67 productos, entre lo que se encuentra el pollo, que hoy el gobierno reconoce que el precio está alto, a lo que el exmandatario aprovechó para recordar: “Fuimos nosotros los primeros en advertir que el precio del pollo estaba alto”.

Para bajar el precio del pollo, el gobierno pretende traer pollos de Brasil sin pagar impuestos aduanales. Frente a esto, Fernández considera que es entrar en competencia con los productores locales, a quienes van a arruinar. “Si nosotros perdemos la industria avícola, porque ponemos a competir con un país que produce soya, que produce maíz, y por tanto su costo de producción es menor que el nuestro, no hemos resuelto el problema”, dijo el presidente de la FP.

Refirió que: “El problema tiene que resolverse de forma balanceada, se baja el precio del pollo, pero también tiene que haber una rentabilidad para el productor”.

Continuó narrando: “Le dijimos al Gobierno, es un error importar pollo, lo que hay que importar es maíz, el insumo; lo que hay que importar es soya, y si usted importa la soya e importa el maíz y subsidia al productor, tendremos pollos baratos en la República Dominicana”.

“Le hemos dicho al gobierno cómo es la cosa, pero ellos no quieren entender, por lo tanto, van derechito al fracaso en el 2024”, expresó Leonel Fernández.

Reconoció que el gobierno después, al menos a medias tomó una observación. “Efectivamente están importando maíz, pero siguen importando pollo, escucharon a medias, escucharon por el oído derecho, pero no escucharon por el izquierdo, de manera que siguen en el error de no tomar las medidas que tienen que ser tomadas adecuadamente para resolver este problema que tenemos en la República Dominicana de alza de precios”.

Los desaciertos del gobierno son en todo, dice Fernández. “Si ustedes van por el arroz, debo reconocer que el gobierno ha hecho cosas por el arroz”, mencionó los subsidios y tasa cero en préstamos a productores, sin embargo, nota la inquietud de los productores.

“Están inconformes, y por qué están inconformes, por el mismo tema de las importaciones, la cosecha, la primavera de arroz entra en el mes de marzo y el gobierno autorizó el contingente arancelario arrocero del DRCAFTA en el mes de febrero, de manera que entró al mismo tiempo la cosecha de primavera con las importaciones”. Según las exposiciones esta situación genera una sobreproducción del cereal y un desplome del precio que arruina a los productores.

Concluyó sus palabras diciendo que ve un riesgo de retroceso, pues el gobierno ni siquiera sabe el momento, qué debe tomar en cuenta para lo que debe hacerse.

