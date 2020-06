(VIDEO) Leonel a Danilo: Ya es tarde para ablandar habichuelas

View this post on Instagram

En la tarde de este viernes, el ex presidente y aspirante a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, recorrió las comunidades de Santo Domingo Este y Norte, tras juramentar a nuevos dirigentes. “Es tarde para ablandar habichuelas”, así se expresó Fernández luego de ser abordado por la prensa con relación a la salida a las calles del presidente Danilo Medina para hacer campaña en favor del aspirantes de su partido, Gonzalo Castillo. #ElNuevoDiarioRD