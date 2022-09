(VIDEO) Leonardo Suero cuestiona impacto de la apreciación del peso en la economía ciudadana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero cuestiona el impacto que los organismos financieros aseguran ha tenido en la República Dominicana la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense, argumentando que este fortalecimiento no se ha reflejado en la economía real.

“El peso no tiene el mismo valor real, usted oye por ahí que el peso se ha valorizado con la baja del dólar, pero ¿En qué me ha beneficiado eso?, ¿Ha bajado algo? El problema con ese crecimiento es que no se ve en los bolsillos de los de abajo, ni la gente de clase media, yo he crecido, pero en deudas, estoy más liado que un andullo”, emitió.

Sostuvo que de acuerdo con la versión de algunos expertos en la materia, la economía dominicana “vive creciendo” constantemente, pero los beneficios no son percibidos en todos los sectores, en especifico los más vulnerables.

Suero emitió sus comentarios junto a los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Yo no entiendo como es que un país produce y echa tanto para delante cogiendo tanto cuarto prestado, porque nosotros deberíamos deber la mitad de la deuda externa si hemos crecido tanto, si hemos hecho una retribución equitativa de las riquezas, pero no, la riqueza aquí se queda en dos o tres manos”, expuso.

Asimismo, al referirse a los funcionarios, el comunicador consideró que, República Dominicana posee una especie de “toleteros”, que reciben todo tipo de exenciones, mientras los demás ciudadanos se ven obligados a pagar los impuestos.

Mientras valoraba la formalización del trabajo doméstico, que establece en sus tres resoluciones el aumento salarial y a la inclusión de las colaboradoras en la seguridad social, el abogado cuestionó cuándo será aplicado un incremento de sueldo a los demás segmentos poblacionales.

