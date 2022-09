(VIDEO) Leonardo Suero afirma caso del “El Ebanista” en La Romana, corrobora falencias de PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero, manifestó que lo sucedido este jueves en la Romana, donde seis agentes de la Policía Nacional resultaron heridos a manos de un hombre identificado como Daniel Guerrero, alias “El Ebanista”, corrobora las falencias existentes en el órgano del orden.

Precisó que este “fatídico caso”, que dejó tres fallecidos, demuestra que hoy más que nunca a la República Dominicana le hace falta “la tan cacareada reforma policial”.

“Lastimosamente los policías dominicanos solo están entrenados para enfrentar civiles desarmados”, expuso el comunicador durante su intervención en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Suero criticó que ciudadanos merodearon por la escena del crimen, en presencia de los agentes que custodiaban el taller donde por más de siete horas permaneció atrincherado “El Ebanista”, luego de haber cegado la vida de dos civiles.

“La falta de capacidad de nuestra Policía Nacional al enfrentar un tema que no es recurrente, pero que tienen que estar preparados para ellos, ¿Cómo es que una cantidad de gente come boca que no buscan nada en la escena prácticamente rodean a los policías? Los policías nuestros sin el avituallamiento de lugar en términos de armas, bombas lacrimógenas para enfrentar este tipo de situación”, comentó.

Asimismo, cuestionó que cómo es posible que un lugar tan importante como La Romana no cuente con una unidad de las fuerzas especiales, de las denominadas SWAT.

“Esos SWAT que fueron allá salieron de la capital y usted puede estar seguro que fueron en camionetas, no hubo un helicóptero que transportara a esos SWAT de manera rápida”, puntualizó.

Preguntó: “¿usted se imagina que un par de forajidos terroristas ocupen un hotel de Bávaro de Punta Cana y haya que salir de la capital con el equipo de técnicos policiales que tienen esa experiencia necesaria?”

