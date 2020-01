(VIDEO) León David es elegido ganador Premio Nacional Literatura 2020

View this post on Instagram

2020 EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura(@miculturard ) anunciaron este viernes el ganador del Premio Nacional de Literatura 2020. En esta edición número 30, el jurado eligió a unanimidad el escritor, León David, quien fue contactado por vía telefónica y al recibir la noticia de parte de Pepín Corripio reacciono con alegría y mucho entusiasmo. “waoo que alegría caramba que noticia tan maravillosa, dígame ahora que es lo que tengo que hacer “resaltó. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord