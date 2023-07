(VIDEO) Legisladores reaccionan ante supuestas amenazas a comunicadores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores de diferentes partidos políticos reaccionaron este lunes ante las supuestas amenazas hecha a los comunicadores Pedro Jiménez y Sergio Carlo, por parte de Miguel Arturo López, mejor conocido como Micky López.

Y es que precisamente este lunes cuando los comunicadores Sergio Carlo y Pedro Martínez junto a Micky López comparecerán a la Procuraduría General de la República.

En encuentro que está pautado para esta tarde lo encabezará la procuradora adjunta de persecución del Ministerio Público, Yenni Berenice Reynoso, donde abordarán el tema de las supuestas intimidaciones por parte del esposo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, quienes están en un expediente de narcotráfico.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía en la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, indicó que de encontrarse las pruebas que confirmen estás denuncias, el Ministerio Público debe tomar las medidas de lugar y dictar prisión preventiva contra López.

Mejía destacó el papel que juegan los comunicadores y la responsabilidad social que tienen de informar, razón de peso para que las autoridades le garantice su integridad física.

De su lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Geraldo Casanova, expresó que ante lo sucedido López no supo manejar la situación, ya que lo que debió hacer fue demostrar con pruebas que no es responsable de lo que está siendo señalado y no utilizar su poder para amedrentar a los comunicadores.

Asimismo agregó que no se debe ser tan impulsivo sobre todo cuando ya se ha tenido problemas con la justicia.

En tanto el diputado del partido oficialista Amado Díaz, lamentó está situación que involucra indirectamente a su compañera de bancada porque al parecer su esposo no tiene «control emocional».

Asimismo agregó que espera que todo se trate de un mal entendido que pueda quedar aclarado en el encuentro de hoy.

