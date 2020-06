(VIDEO) Legisladora Gilda Moronta niega haya sido expulsada de FP

View this post on Instagram

La diputada por la Fuerza del Pueblo, Gilda Moronta, negó que fuera expulsada del partido al que pertenece como circuló en algunos medios de comunicación. La diputada explicó que el malentendido es fruto de que ella votó para modificar la agenda legislativa, por lo cual su voto fue a favor del 30% de las AFP. #elnuevodiariord