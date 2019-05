(VIDEO) LeBron James responde a video niño dominicano jugando básquet; quiere enviarle tenis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El estelar jugador de los Lakers, LeBron James, se hizo eco de un video posteado en las redes sociales donde sale un niño dominicano jugando basquetbol y realizando una ágil jugada de baloncesto junto a otros niños en una cancha ubicada en la acera, en la Ciudad de Santiago.

En el video se ve cómo el niño vestido sólo con pantalón corto, color negro, sin ningún tipo de calzado deportivo, realiza unos rápidos movimientos en frente de su oponente y de otros niños logrando finalmente encestar la bola en el canasto como si se tratase de un jugador profesional de basquetbol.

Las imágenes del niño han llamado la atención de LeBron James, quien vio el video posteado en la cuenta de Instagram @ComplexSports, con el mensaje “This young Dominican baller is cooking other kids without shoes on. Incredible o “Este niño dominicano está está haciendo bailar a otros niños sin zapatos deportivos. Increible”.

El posteo fue respondido por James quien comentó la publicación diciendo: “I need info asap. So i can can send him some kicks. In the maintime keep frying them dudes O “Necesito más información lo antes posible, puedo enviarle algunos tenis. Mientras tanto sigue friendo a esos chicos”.

El jovencito se ha hecho viral en las redes luego que el Rey LeBron James haya solicitado información sobre la ubicación del dominicano.

Anuncios

Relacionado