(VIDEO) Lebron James: «Hasta que te ganen cuatro veces hay que tener confianza»

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, aseguró el jueves que «hasta que te ganen cuatro veces hay que tener confianza», después de que su equipo perdiera por 108-103 en su visita a los Denver Nuggets y se quedara 0-2 en la serie de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA, informaron este viernes medios locales.

«Tenemos la oportunidad de ir a casa y hacerlo bien. Hasta que te ganen cuatro veces siempre tienes una oportunidad, tenemos que encararlo con esta confianza», dijo LeBron en la rueda de prensa posterior al partido de Denver.

James consideró que remontar será «complicado», pero destacó que su equipo ha crecido a nivel de intensidad este jueves respecto al primer partido de la serie.

