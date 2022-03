(VIDEO) Laura Mirelis: Una chica dominicana apasionada por el mundo automotriz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con una feminidad muy marcada, de cabello y ojos azules, Laura Mirelis, es una joven dominicana que se ha abierto paso en la industria de la mecánica automotriz, haciendo camino para demostrar al mundo que las mujeres pueden incursionar en cualquier área de la vida si es lo que realmente les apasiona.

Fanática de la saga cinematográfica “The Fast and Furious”, de aspecto relajado y un rostro sonriente comentó que su pasión por los autos nació luego de haber comprado su primer vehículo, y ser engañada por diferentes mecánicos que se aprovechaban de la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de su vehículo.

En una entrevista realizada por Ángel Acosta en el programa “Con el Tanque”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Laura comentó que el amor por los autos y su transformación fue alimentada con los años al relacionarse con personas que compartían el mismo sentimiento, partiendo de ahí, a pesar de los retos implicaba ser una chica en un espacio ocupado por hombres tomó el volante de su vida para hacerse un lugar en el sector automotriz.

“Yo gasté mucho dinero que no era necesario, por no saber; entonces, fue ahí donde dije que me iba a poner a estudiar mecánica. Porque tú llegas a un mecánico y te dicen que tu carro tiene ciertas cosas y cuando confirmas no tiene ni dos de las cosas que te dijeron, por eso me aseguré y estudié para tener más conocimiento”, explicó.

Sostuvo que como única fémina en el taller, muchas veces su trabajo ha sido sometido a ciertos cuestionamientos por parte de los clientes, tras argumentar que resulta impactante para algunos ver mujeres involucradas en este mundo, algo que para ella era frustrante con la misma capacidad que sus compañeros.

“Yo invito a las mujeres que no tengan miedo, siempre habrá una mano amiga que las pueda guiar para obtener mejores resultados. Nosotras las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas y algunas aún no se han dado cuenta de eso. Nosotras somos la mejor obra que creó Dios, si yo pude ustedes también”, comentó.

En actualidad la propietaria de un Dodge Charger, denominado “Dominic”, por ser el mismo modelo utilizado en sus películas favoritas ( Rápido y Furioso), reveló que pese a que es un auto con características muy modernas, se siente atraída por los autos “chatarra”, porque estos representan un proyecto al que puede dedicar toda su creatividad, para transformarlos completamente.

“Cuando yo me monte y como estoy acostumbrada andar en chatarras, yo tenía mucho que no me sentaba en un carro moderno se siente totalmente la diferencia, a este no pretendo cambiarle mucho , porque a mi lo que me gustan son los carros viejos, a los que me gusta dedicarle tiempo es a lo carros viejos esos vehículos moderno tu los compras para no hacerle nada”, indicó.

