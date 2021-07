(VIDEO) ¿Las personas se hacen o nacen psicópatas?           

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo clínico Gunter Lorenzo manifestó que para un individuo ser diagnosticado como un psicópata este debe nacer con esa condición la cual se va identificando según su desarrollo.

“La psicopatía puede venir porque hay una predisposición a nivel genético y un evento que desencadene ese tipo de conducta, no se considera como una enfermedad pero para ser psicópata hay que nacer, y puedes en el camino irlo desarrollando”, explicó.

Lorenzo expuso sobre el tema en una entrevista realizada por la conductora Krismely Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Lorenzo indicó que el psicópata tiene falta de afecto y no tiene la capacidad para crear empatía ni por los animales ni por otras personas, y dijo que no puede mostrar afecto porque viene con un diseño así.

“El psicópata, dentro de su segunda característica, no tiene remordimientos, un niño que venga con rasgos de psicópata, de 9, 10 u 11 años, puede ahogar a su perrito y riendo lo pone en otro lugar”, agregó.

El especialista informó que el psicópata no se enamora sino que busca estatus, por lo que explicó que personas con esa condición psicológica buscan siempre aprovecharse de los demás, hasta el punto de casarse y tener una familia, pero que no tienen la capacidad de enamorarse porque no pueden sentir empatía.

“El psicópata vende una película que no existe, es un experto en seducción y es un individuo que tiene un plan y estudia e identifica a su objetivo”, detalló.

En ese sentido, sostuvo que los psicópatas estudian a las personas y ven sus debilidades porque con esa estrategia procuran lograr llenar las flaquezas de sus víctimas, y que siempre son individuos muy caballerosos y atentos, pero con un objetivo.

“El psicópata no es impulsivo, tiene mucha paciencia porque calcula, programa y ve debilidades y actúa, son individuos autodidactas en muchos de los casos, y estudian hasta el lenguaje corporal para ver qué está pensado la gente sin tener que hablar”, explicó.

