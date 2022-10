(VIDEO) Larry Suero asegura “está en el anonimato” la Secretaría General del PRM en el Distrito Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “En la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional no está funcionando absolutamente nada”, aseguró el abogado Larry Suero, quien aspira a dirigir esta organización con el fin de sacarla del anonimato en que “ha estado sumergida estos cuatros años”.

“En la Secretaría General del Distrito no está funcionando absolutamente nada, por eso lo que nos motiva a nosotros es que tenemos una secretaria que ha estado cuatro años en el anonimato, tu no ves a un secretario general haciendo un Twitter, tu no ves a un secretario general subiendo una foto Instagram, en el caso del yo ni las conozco (las redes sociales)”, expuso.

Suero fue entrevistado por el comunicador José Paulino en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Manifestó que la idea de representar la Secretaría General surge para poder construir un espacio donde haya igualdad para todos los miembros del partido oficialista.

“Debemos entender que el mundo evoluciona, nosotros venimos de un partido que lo que lo jode es el grupismo. Por eso, mi grupo es la ley a mi me permite la Constitución elegir y ser elegido, en la construcción de esta idea yo no tengo grupo, quizás como dirigente del partido pertenezco a un corriente, pero en la construcción de esta esta idea yo no tengo grupos ni pertenezco a ningún grupo”, aseguró.

“Tu debes tener una Secretaria que sea inclusiva, no exclusiva”, sostuvo al argumentar que la queja de los dirigente del PRM en el Distrito Nacional es que no tiene un secretario general que los defienda, que sirva de canal o que interceda por ellos ante la alta dirigencia.

Relacionado