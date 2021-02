(VIDEO) Lanzan campaña “devuélveme mi peso” contra práctica de comercios de quedarse con el cambio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los productores del programa El Nuevo Diario AM propusieron este miércoles una campaña denominada “devuélveme mi peso”, con la que se busca empoderar a los ciudadanos a reclamar la devolución completa de sus pagos en los distintos establecimientos comerciales, cuando solo se trata de sumas inferiores a los cinco pesos.

“Vamos a iniciar una campaña en defensa del peso. Aquí hay millones de dominicanos que cada día se le deja de entregar un peso o dos en distintos comercios”, planteó el periodista Enrique Matos, durante su intervención en el programa.

Dijeron que con esa campaña se busca romper con la extendida mala práctica de que, cada vez más, un mayor número de comercios se las ingenian para no devolver las monedas de valor de un peso y a cambio ofrecen mercancías que no han sido solicitadas por los clientes (como son mentas o chicles).

Según los comunicadores, viéndola de forma general, esa práctica significa cientos de millones de pesos que superan el costo de varios problemas que actualmente adolece el pueblo dominicano y podrían resolverse con sumas inferiores.

De acuerdo a unos cálculos efectuados durante el espacio, que se transmite de 8:00 a 9:30 de la mañana por la plataforma de El Nuevo Diario TV, eso representaría una suma de $730 millones de pesos al año, si solo la sexta parte de la población dominicana, estimada en alrededor de 12 millones, es víctima de esa práctica con solo un peso al día.

(Ver comentario a partir del minuto 22:40).

Los periodistas Luis Brito y Enrique (Tuto) Mota, así como el catedrático universitario y politólogo Manuel Cruz, dijeron que la suma del dinero que va a dar a manos que no les corresponde por esa práctica, es probablemente muy superior a esa cifra, porque se trata de cálculos muy conservadores.

La campaña “devuélveme mi peso”, con la cual se persigue, además, que la moneda nacional recobre su importancia, y la ciudadanía tome conciencia de lo que representa esa práctica, cobra aún mayor notoriedad por el poco poder adquisitivo de muchos dominicanos, con una precaria situación económica que se ve empeorada por el tema de la pandemia.

El comunicador Manuel de la Cruz propuso en el espacio televisivo, que se redondee los precios en los comercios y que las personas le den valor a esa moneda.

“Usted no hace nada con tener en la tienda un precio como RD$49.95, RD$49.50, si usted sabe que no me va a devolver mi $50 centavos, póngame que eso cuesta $50 pesos, por qué hay que tener eso para propiciar cogerle el dinero a la gente”, indicó el comentarista Cruz.

Agregaron que el asunto ha llegado al extremo de ridiculizar al usuario del comercio que requiere le devuelvan su dinero completo.

“Mucha gente dice, no ombe, déjalo ahí, pero eso es un problema de esa persona, pero también se ve el caso de establecimientos comerciales donde personas reclaman su peso y el comerciante le dice miserable. Sí, yo soy miserable y tú eres un ladrón que te quieres quedar con mi peso”, expresó el comunicador Luis Brito.