(VIDEO) Lanzador Miguel Castro: “Me sentí muy asustado, pensé que perdería mi carrera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El lanzador dominicano de Grandes Ligas, Miguel Castro, dijo este miércoles que pensó que perdería su carrera profesional cuando fue asaltado por desaprensivos que lo encañonaron e intentaron dispararle cuando se disponía a entrenar en el play de la localidad de Villa Hermosa, en La Romana.

“Yo estaba entrenando en el multiplaza, alrededor de las 4:50 de la tarde, ya venía al play Andújar Cedeño y aparecieron dos personas que quisieron atentar contra mi vida por mis prendas, me sentí muy asustado porque pensé que iba a perder mi carrera”, dijo Castro.

El jugador de los Orioles de Baltimore informó que las autoridades han tomado cartas en el asunto y tienen el caso en sus manos.

“Muy pronto van a dar con las personas, dejo todo en manos de Dios, las autoridades están metiendo mano con eso”, dijo Castro, tras ser entrevistado por el cronista deportivo Edgar Moreta en la provincia de La Romana.

Al ser cuestionado sobre el momento en el que fue apuntado con un arma, Castro resaltó que vivió momentos de miedo y que se quedó frizado ante la escena de peligro.

“Yo tuve miedo, tener una pistola apuntándote frente a ti, yo me quedé frizado, yo no encontraba que decirle. En un momento así entré en pánico, solo pensaba que perdería mi carrera, ellos se me tiraron, nunca pensé que iban a llegar”, aseveró el jugador de MLB.

Igualmente, el lanzador derecho contó que todo ocurrió en momentos que se encontraba fuera de su vehículo vistiéndose con la indumentaria para ingresar al play, mientras que sus acompañantes, trainer y compañeros, ya se encontraban en el terreno realizando el calentamiento previo a los entrenamientos.

“Ellos me tiraron por las prendas, yo tuve que entregarlas porque si no me iban a dar un plomazo, suerte a Dios que la pistola se le encasquilló y cuando trataron de nuevo la bala salió de la recamara”, agregó el serpentinero.

En ese orden, resaltó que la organización de los Orioles de Baltimore ha estado al tanto de la situación, y que se han mostrado preocupados por el altercado en su contra.

Castro enfatizó en que debe existir un poco más de respeto hacia los peloteros dominicanos, ya que estos vienen al país a disfrutar junto a sus familiares con quienes buscan pasar un buen momento.

“Es una pena que uno no pueda sentirse seguro en parte, que hasta al play que uno viene no se pueda sentir seguro”.

Asalto a punta de pistola

El lanzador de los Orioles de Baltimore fue asaltado el pasado martes por dos hombres que a punta de pistola lo encañonaron y le quitaron sus prendas, al tiempo que intentaron dispararle incidente que no pudo concretarse porque según contó el mismo jugador esta se encasquilló.

Hasta el momento no se han identificado a los asaltantes, razón por la cual las autoridades continúan la investigación.

Anuncios

Relacionado