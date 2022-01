(VIDEO) Lamentan nueva gestión en ADP inicie “boicoteando” regreso a clases presenciales

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Luis Ramírez lamentó que la nueva gestión que inicia en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y que encabeza Eduardo Hidalgo, haya iniciado, a su juicio, boicoteando el retorno a las clases presenciales en los planteles del país.

Consideró además, que este tipo de decisiones tomadas de manera “medalaganarias” se interpone con el avance de la educación dominicana.

“El debió esperar un poco, no debió empezar por ahí, porque de verdad no ha sido elegante, yo creo que si hubieran factores razonables no estaría actuando de manera medalaganaria y subjetiva, nos apoyaremos en las estadísticas antes de tomar decisiones”, explicó.

Ramírez externó sus consideraciones mientras conducía el programa “Aquí se Dijo”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 11:54).

Sostuvo que los países que avanzan y son desarrollados toman decisiones partiendo de las estadísticas, debido a que estas son las que marcan los lineamientos, e indicó que si el gremio de docentes se hubiera fijado en los estudios realizados se habría dado cuenta que las clases presenciales no influyen en los contagios de Covid-19 en los niños.

“Si en este país la ADP se hubiera preocupado por saber cual es la incidencia que ha tenido la presencialidad escolar en relación a los contagios, se habría dado cuenta que no tiene ningún impacto como para no volver a la presencialidad en las escuelas”, consideró.

Asimismo, expresó que con la flexibilización de las medidas está permitido ir a las playas, y las discotecas, y por tanto, también es permitido ir a las escuelas, tras cuestionar si es que en los bares y demás lugares las personas no se contagian de la enfermedad.

“Van al pley, van a las discotecas, van a todos lados, y no hay contagios, no hay problema, ahhhhh, pero volver a las aulas a recibir la educación como se debe entonces si hay riesgo de contagio, ¡que pena!”, exclamó.

Relacionado