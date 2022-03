(VIDEO) Lamentan Abinader no quiera quedarse fuera de listas modificadores a Constitución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En opinión de David La Hoz, experto en materia constitucional, los ciudadanos en la República Dominicana llegaron a considerar que Luis Abinader se iba a enmarcar en la historia, como el único presidente que no hablaría sobre una reforma constitucional, sin embargo, lamentó que al parecer el mandatario no se quiere quedar fuera de la lista de los modificadores a la Carta Magna.

“No sabemos por qué él ha querido empantanarse en un punto que no es trascendente, que tampoco contribuye con su ejecutoria de gobierno, sino que le crea una serie de conflictos. Nosotros pensábamos que él iba a pasar a la historia de la República Dominicana como un presidente que no habló de reforma constitucional, pero nos hemos equivocado, porque parece ser que él no quiere quedar fuera de la lista de reformadores de la Constitución”, puntualizó.

En una entrevista realizada por Yannerys Paulino, José Pérez, Paola Marte y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Lahoz indicó que indiscutiblemente una modificación a la Constitución afecta la imagen del mandatario; porque, según du versión, muchas de las propuestas que promueven la misma, se pueden solucionar sin ejecutar dicha reforma .

(Ver declaraciones a partir del minuto 16:26).

“Esto a leguas se ve que perjudica la mandatario, si él aprobase la Ley Sobre Tribunales Administrativos de Primera Instancia, como lo disponen los artículos 164 y 165 de la Constitución, muchas de las inquietudes que él se plantea y que piensan que solo se pueden hacer mediante una reforma constitucional estarían zanjados”, subrayó.

En tal sentido, enfatizó que le llama mucho la atención “la propuesta que crea la Jurisdicción de los Contenciosos Administrativos de Primera Instancia, que tiene que ver con la aplicación de los artículos 144 y 156 de la Constitución; eso podría darle un giro a la institucionalidad del país y consagrar al presidente Luis Abinader como el propulsor de la transparencia en el Estado”.

No obstante, el escritor agregó que el mandatario ha “preferido introducir este proyecto de ley junto a otros a las discusiones que se hacen sobre reforma constitucional, lo que le hace pensar que “el presidente de la República está perdiendo el tiempo”.

