VIDEO: Lady Gaga sufre espantosa caída del escenario en Las Vegas

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La artista Lady Gaga sufrió una aparatosa caída durante su concierto en Las Vegas. La ganadora del Oscar se encontraba haciendo una presentación de su residencia en el Park MGM de la ciudad del pecado cuando sucedió el incidente.

Una fan logró captar el momento espantoso. Y es que Gaga dejó que un fan la cargara en el escenario, de tanto brinco, el chico perdió el balance y ambos cayeron del escenario.

Tras la caída se escucha a la intérprete decir que está bien.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl

— ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019