(VIDEO0S) Ladrones mantienen en zozobra a comerciantes en Hato Mayor

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR.- Desconocidos penetraron en dos locales comerciales y lograron cargar con dinero efectivo y diferentes tipos de mercancías, en hechos por separados ocurridos la madrugada del miércoles en Hato Mayor.

Uno de los comercios afectados fue el colmado Los Hermanos López, mejor conocido como Colmado Los Vicos, en la avenida Duarte, próximo a Western Unión en el centro de la ciudad.

Según manifestó el propietario del negocio, los ladrones penetraron al local por el techo, logrando sustraer varias cajas de ron, pastas dentales, refrescos, cigarrillos entre otros artículos.

Además, este aseguró que no sabía el monto de la pérdida, ya que no sacó balance.

“Estoy cansado de los robos y sin ver resultados positivos de la Policía Nacional. Son varias las veces que me han robado y nunca han apresado a nadie, por lo que decidí no poner ningúna denuncia”, aseguró el comerciante al “dejarle a Dios” el asunto.

Esa misma noche los ladrones también penetraron al negocio La Casita Verde, ubicado en la carretera Mella frente al Hospital Dr. Leopoldo Martínez y a pocos metros del Destacamento del Ejército de la República Dominicana en esta ciudad.

Juany Contreras, propietaria del negocio, manifestó que es la segunda ocasión que le hurtan su pequeño negocio e indicó que los desaprensivos rompieron el llavín de la puerta para penetrar al negocio.

Conteras reveló que los asaltantes le llevaron una alcancía con unos RD$9,000 pesos, más RD$10,000 pesos que tenía en el local, también lograron cargar con tenis, pantalones, franelas y refrigerios.

“Yo no puse denuncia, porque una vez me robaron y cuando puse la denuncia me pidieron tres testigos. Piense usted si no había, ¿qué testigo voy a buscar?”, manifesto Juany Contreras a la prensa.

Los afectados manifestaron que con lo difícil que está la situación, sumada a los robos, quedarán en la quiebra, por lo que le hicieron un llamado a las autoridades competentes para que pongan manos duras a la delincuencia en Hato Mayor.

