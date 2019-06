(VIDEO) La Tora a director de la Policía: “Si le pasa algo a mi hija lo mato personalmente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Claudia Pérez, conocida como “La Tora”, amenazó con que mataría “personalmente” al director de la Policía, en caso de que le pase algo a su hija, Ingrid Jorge, a quien este viernes miembros de la Policía Nacional arrestaron con la intención, según la comunicadora y productora de televisión, de involucrarla en el atentado contra el expelotero, David Ortiz.

“Si usted es tan negligente tenga mucho cuidado a quien usted le arma un expediente porque yo misma agarro y lo mato, yo misma, yo responsablemente. Ustedes me le hacen algo a esa muchacha y yo voy y lo mato a usted, abusador coño, sin vergüenza, negligente”, expresó Pérez, durante su programa, al referirse al mayor general Ney Ald{in Bautista Almonte.

Las amenazas de Claudia Pérez fueron difundidos a través de su programa “Al Día con Claudia Pérez”, el cual es difundido de lunes a viernes en la planta televisora Teleradioamérica.

Pérez dijo que su hija fue apresada la noche de ayer jueves en la ciudad de Santiago, por miembros de la Policía Nacional.

Asimismo, La Tora continuó con sus comentarios alegando que ella conoce bien cómo se arman los expedientes en el país.

“Acuérdese que yo soy guardia, y sé leer entre líneas, y sé cómo se arman las malditas vainas en este país. Con uno de mis hijos no, se equivocó usted. Si usted no sabe a quién pegarle su maldito maco para darle respuesta a los Estados Unidos y al país, con uno de mis hijos no se meta porque la vaina no le va a salir bien”, dijo La Tora.

La comunicadora fue enfática al decir que el apresamiento de su hija es algo personalizado, razón por la cual agregó que ella “lo va a personalizar con usted”, refiriéndose al director de la Policía.

“La negligencia es tan grande que la quiere involucrar en el tema de David Ortiz, el director de la Policía debe de saber que no es con Jorge, el padre, que se va a meter, y que debe de saber que yo soy guardia y policía y sé cómo se arman los malditos expedientes en este país, por si él no lo sabe”, reitero Pérez.

