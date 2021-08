(VIDEO) La temporada 3 de ‘You’ ya tiene un nuevo tráiler y fecha de lanzamiento

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El espeluznante acosador, Joe Goldberg, está ahora en los suburbios con un bebé en camino.

Así lo evidencia el nuevo tráiler de la temporada 3 de la exitosa serie de Netflix, “You”, y que con una voz en off del actor, revela que su personaje, y Love, interpretada por Victoria Pedretti, se convertirán en padres en el próximo capítulo del drama.

“Un niño no es lo que esperábamos y estaría mintiendo si dijera que la idea de un mini yo es puramente emocionante y no está exenta de desafíos”, dice Badgley como Joe. “Digamos que espero que hagas lo que te digo, no lo que yo hago, pero yo podría cambiar por ti. Seré un hombre al que admiras, un hombre al que estarás orgulloso de llamar papá”.

Saltando al futuro, la pareja se ha “mudado al enclave de Madre Linda en el norte de California, donde están rodeados de emprendedores tecnológicos privilegiados, mamás blogueras críticas y biohackers famosos de Instagram”, según una sinopsis del programa de Netflix.

La temporada 2 de la serie vio a Joe irse de Nueva York a Los Ángeles, donde cambió su nombre a Will y conoció a Love Quinn.

La nueva temporada también contará con Saffron Burrows, Scott Speedman, Michaela McManus, Tati Gabrielle, Dylan Arnold y otros que se unirán al elenco.