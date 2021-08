(VIDEO) ¿La supervivencia de las parejas solo depende de cuánto se amen?

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo clínico Alberto Adames se refirió a las parejas que no lograron mantener la unión por no saber cómo manejar las diferencias entre ellas, asegurando que el amor es un pilar importante, sin embargo, también hay otros elementos esenciales para la supervivencia del matrimonio.

“El amor no es suficiente, pero es necesario y es uno de los pilares para que la relación funcione, aunque la supervivencia del matrimonio no depende de cuánto se amen las parejas, sino de cómo manejen sus diferencias”, indicó.

Adames emitió sus consideraciones en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con su Dra. Controversia”, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, Adames señaló lo que plantea el psicólogo italiano Walter Riso sobre tres puntos principales que deben primar para que una relación de pareja funcione.

“Para que toda relación de pareja funcione debe haber tres factores determinantes, el primero es el amor eros, significa que tu pareja debe gustarte y que tu sientas deseo sexual de intimar con esa persona, porque la intimidad es parte del matrimonio y más que un gozo sexual, te permite conectar física y mentalmente con tu pareja”, explicó.

El segundo pilar citado por Adames fue el “amor philial”, que consiste en el querer o en el sentimiento bueno que debería sentir hacia el ser amado, implicando ello “buscar por todos los medios el bienestar de la pareja”.

“Por último el amor compasivo, que a mí me duela lo que a ti te duele, que me preocupe lo que te preocupa, no es lo mismo compasión que pena, porque la compasión te mueve a accionar en beneficio de la persona afectada, si tu pareja no aporta para que tu carga sea más liviana, no es un excelente compañero de viaje”, indicó.

