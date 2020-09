(VIDEO) “La rubia del toque de queda” explica desconocía cuál era el uso estricto del salvoconducto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Rosa Yrcania Marte Puello, “La rubia del toque de queda” explicó este miércoles que desconocía que el salvoconducto, del que gozaba y le fue retirado, era para uso estrictamente laboral.

En ese sentido, dijo que el salvoconducto se le otorgó debido a que su trabajo lo realiza, básicamente, en la calle, y lo necesita para transitar en cualquier horario y vender el producto de la empresa para la que labora; sin embargo, “hice un mal manejo porque desconocía ciertas implicaciones y pido disculpas”, expresó.

“Yo no trabajo en una oficina directamente, porque desde cualquier lugar se puede vender el producto de la compañía”, indicó.

“A mi me amonestaron y me quitaron mi permiso, pero no me despidieron porque yo hago mi trabajo muy bien”, dijo Marte Puello durante una entrevista en el espacio de Santiago Matías, Alofoke Radio Show.

Se recuerda que tras la circulación en distintas plataformas sociales, de un video que muestra cómo una joven apodada por los internautas como “la rubia del toque de queda”, se jactaba de su salvoconducto para fiestear en horario de toque de queda, a lo que la primera dama de la República, Raquel Arbaje, respondió que “estamos atentos”.

Su comentario surgió en respuesta a la publicación que compartió una cuenta de Twitter que figura bajo el nombre de Ke Difícil, mientras cuestionaba “¿Dónde se consiguen estos permisos para no ser pendejos?”.

“En vista de lo sucedido, la empresa ha decidido retirar el permiso y amonestar a nuestra colaboradora ante el Ministerio de Trabajo por hacer mal uso del mismo”, indicó la compañía Metrogas mediante un comunicado público, luego de confirmar que Marte Puello labora en esa organización como ejecutiva de ventas, y que el permiso de “autorización de tránsito del toque de queda era estrictamente para usos laborales”.

A través de un video que publicó la joven en su cuenta de Instagram, que figura bajo el nombre de Rosay Marte, la joven expresó que “me dejaron ir porque yo tenía mi permiso y voy a volver a salir hoy. Será andar con el permiso en la frente para que puedan entender que sí, que tengo mi permiso”.

Asimismo, en el referido video se muestra el momento en el que la joven tiene en manos el presunto documento que le autoriza transitar el territorio nacional en horario de toque de queda. En el transcurrir de las horas posteó otro video donde se le ve en un centro de diversión nocturno junto a otros acompañantes.

En ese sentido, el Ministerio de la Presidencia aprovechó para reiterarle a la población dominicana a través de su cuenta oficial de Twitter que “el uso de los permisos de tránsito en horario de toque de queda es exclusivamente laboral. Infringir esta disposición conlleva a la anulación del salvoconducto”, pues algunos usuarios alegan que desean salir a las calles en razón de sus labores y no se les ha permitido.