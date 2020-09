(VIDEO) La respuesta de Sandra Berrocal para Nancy Medrano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La comunicadora dominicana Sandra Berrocal respondió las acusaciones de su colega Nancy Medrano, quien públicamente la calificó de “ladrona” por presuntamente adeudarle $1,000 dólares desde el 2015.

“Esa Nancy que veo ahí es una persona que no reconozco y no tengo el corazón para expresarme así de una persona. No voy hablar mal de ella y le pido a Dios que le toque su corazón”, expresó la comunicadora en el marco de una entrevista que le realizó el comunicador Richard Hernández para su canal de YouTube que figura bajo el mismo nombre.

Berrocal añadió que cuando su colega visita algún programa de televisión o una estación de radio, se enfrasca en mencionar la deuda de $1,000 dólares. “Siempre es lo mismo, pero no voy a dar detalles de eso por el respeto y lealtad. Yo lo llevo conmigo, aunque no sea su amiga” concluyó la presentadora del programa televisivo “De extremo a extremo”.

Durante una entrevista que le realizó el equipo de Alofoke Radio Show, Medrano respondió la pregunta que le hiciera Santiago Matías sobre la deuda que tiene con una comunicadora del medio dominicano. “Tu sabes quién es que me debe. Sandra se me robó un dinero y no me quiere pagar”, expresó.

Nancy Medrano, quien recientemente se integró al elenco radial de “Sin Filtro Radio Show”, relató que la deuda viene desde 2015, cuando Sandra Berrocal celebró su cumpleaños con bombos y platillos y se vio “encharcada” cuando restaban $1,500 dólares para saldar la cuenta. “Como no le hice ningún regalo le dije le iba a dar $500 dólares y que los $1,000 me los diera después”, reveló Medrano.