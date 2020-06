(VIDEO) La República Dominicana supera los 20,000 casos de coronavirus

View this post on Instagram

La República Dominicana superó los 20,000 casos del nuevo coronavirus COVID-19, según datos ofrecidos este lunes por el ministro de Salud (@saludpublicard), Rafael Sánchez Cárdenas, que cifró en 539 los fallecidos, tras una nueva defunción. En la jornada anterior, de acuerdo con el ministro, se confirmaron 526 casos, la cifra más alta registrada en un solo día en el país, por lo que los infectados totalizan 20,126. De los contagiados, 2,491 están en aislamiento hospitalario y 4,958 en aislamiento domiciliario. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD