(VIDEO) La Real Musa: “MC Yow” fue asesinado por deuda trabajo de brujería; se desliga de lo ocurrido

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- De acuerdo a la rapera Natasha Suriel, conocida artísticamente como La Real Musa, y quien fue detenida este lunes por su implicación en la muerte de Juan Joel Durán, también talento urbano conocido como “MC Yow”, el occiso “debía un dinero a Bárbara Reyes, que ésta le había entregado para un trabajo de brujería”.

Asimismo, Suriel aclaró que la razón del fallecimiento se debía a la deuda y se desligó de los hechos que provocaron la muerte del joven rapero, al indicar que eran amigos y que no tuvo “nada que ver”.

“Yo no tengo que ver con eso. Simplemente me monte en la guagua porque me dijeron que íbamos hacer una diligencia. Fue con mi consentimiento que me monte, pero a mí nadie me va acusar de ese muerto porque el es mi amigo”, declaró al momento de ser detenida por miembros de la Policía Nacional.

Agregó que todo va salir a la luz una vez las autoridad puedan tener en su poder el teléfono celular de la víctima, debido a que hay están las pruebas y las personas implicadas en su fallecimiento.

El coronel Miguel Balbuena Álvarez, vocero de la institución del orden, indicó que la rapera Natasha Suriel, nombre de pila de la detenida, era acompañada por el nombrado Kelvin Ramon Compres Taveras, alias Burente, de 39 años de edad, residente en San Francisco, a quien se le identificó como conductor del vehículo.

Agregó que también se responsabiliza por el asesinato, a los nombrados Alfredo Claces Flores, Barbara Reyes Taveras y otra persona identificada como Ñoña o La Ingeniera, todos residentes en Puerto Plata.