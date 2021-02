(VIDEO) La reacción de DJ Topo tras reportaje de Nuria Piera sobre Only Fans

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El popular comentarista urbano, Arismendy Mañon, conocido en el mundo del entretenimiento como DJ Topo, reaccionó al reportaje que realizó la periodista Nuria Piera sobre la red social Only Fans, advirtiendo que más allá de la sexualidad que envuelve la red, es la manera que tiene para generar ingresos a favor de su fundación “Somos Topo Point”.

El reclamo de DJ Topo, producido en el espacio digital Alofoke Radios Show, surge luego de que la periodista cuestionara en su investigación si Only Fans se trata de erotismo o prostitución debido a que carece de la censura propia de otras redes sociales como Facebook e Instagram, y donde mencionó al comentarista como ejemplo de las figuras locales que que postean videos de contenido explícito a cambio de pago, indicando que podría tratarse de explotación.

“Primero edúquese señora. Gracias a ese Only Fans mi fundación recibió 200, 000 mil pesos en efectivo, porque lamentablemente en este país a mi fundación nadie le hace un aporte. Yo tengo que buscar la manera para ayudar porque ni el Gobierno ni nadie me apoya”, acotó Mañon como respuesta al comentario de Piera.

El modelo de negocio de la plataforma Only Fans consiste en que los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su perfil, y es conocido que la función que otorgan algunos usuarios es publicar contenido explícito a cambio del pago.

Sin embargo, el DJ esclareció que no hace pornografía, y el único video explícito que permanece en su cuenta de Only Fans, realizado con el consentimiento de los que allí figuran, “porque todos deben estar suscritos”, es la manera que tiene que generar los ingresos para su fundación.

DJ Topo, además, reclamó que la periodista no se hace eco de las buenas acciones que genera desde su fundación a favor de jóvenes de escaso recursos económicos y de la población más desfavorecida.

“¿Por qué tú y par de páginas amarillentas que hay en este país no se hacen eco de lo bueno? Lo que yo hago vía mi fundación para que las personas se alejen de las drogas no lo publican. Los medios no le dan crédito a lo que uno hace. No sé la quieren dar a uno”, expresó.

El hombre concluyó declarando que se sintió mal por las palabras expresadas por la periodista, en virtud de que nunca ha resaltado las buenas acciones de la Fundación Somos Topo Point.