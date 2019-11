(VIDEO) La policía británica acordona el puente de Londres por un tiroteo

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- La policía acordonó este viernes el puente de Londres, en el centro de la capital británica, debido a un “incidente” con el que están lidiando, después de que testigos informaran de que se han escuchado disparos.

Un periodista de la cadena pública BBC que se encontraba en la zona informó de que vio a un grupo de hombres involucrados en una pelea, tras lo cual llegaron agentes de la policía y se produjeron descargas de armas de fuego.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

— Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019