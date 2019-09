(VIDEO): La Organización Europea pide al procurador investigar obra Punta Catalina

View this post on Instagram

La Organización Europea junto a otras organizaciones pidieron este jueves al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que abra una investigación sobre la supuesta corrupción instalada en la obra Punta Catalina por una empresa del grupo Maite Teccnimont. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do