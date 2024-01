(VIDEO) La lesión de Haliburton eclipsa el triunfo de Indiana ante Boston

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Los Indiana Pacers se impusieron este lunes a los Boston Celtics por 133-131, pero esta importante victoria “in extremis” y con tiros libres en el último segundo de Bennedict Mathurin quedó eclipsada por la preocupante lesión de Tyrese Haliburton.

Alma y corazón de estos Pacers que están causando sensación en esta temporada, Haliburton, con tres minutos y 10 segundos para el descanso, se resbaló cuando atacaba la canasta de Boston y acabó en el suelo con muchísimo dolor.

Sin poder caminar, dos compañeros se lo llevaron cargado al vestuario con la afición del Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis en ‘shock’ ante la lesión de su estrella.

Tyrese Haliburton had to be carried to the locker room after doing the splits on a fall 😳

Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/Z2REIkW6eh

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2024