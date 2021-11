(VIDEO) La historia detrás de la foto de El Nuevo Diario que ganó “Premio Apec al Periodismo Fotográfico 2021”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras y esa es la práctica del fotógrafo de El Nuevo Diario, Daniel Duvergé Javier, quien este jueves ganó el primer lugar del Premio Apec al Periodismo Fotográfico 2021, y se atrevió a contarnos la historia detrás de la fotografía con la que retrató la dinámica familiar del inicio del año escolar.

Con la imagen “Sin Nombre”, Daniel pudo mostrar cómo el inicio del año escolar en la modalidad virtual reúne alrededor del proceso enseñanza-aprendizaje, a todos los miembros de la familia frente a varios dispositivos electrónicos.

Narra que el día que tomó la foto tenía en agenda participar en el acto de inicio del año escolar, llevado a cabo en la Plaza de la Bandera, el cual estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, y por el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Reveló que antes de ir a la actividad, pasó por varios barrios de Herrera, con el fin de encontrar algún niño estudiando frente a un televisión o a una laptop, para tomarle una fotografía, pero no encontró. ¿Qué hizo para tomar la foto perfecta?

La respuesta

“Entonces volví a la actividad, el Presidente no había llegado todavía”, expresó.

Asimismo, agregó que tras llegar el jefe de Estado, tomó las fotografías correspondientes a esa ceremonia, en la cual habían unos niños con quienes el mandatario y el ministro conversaron.

“Inmediatamente hice esas fotos, salí de ahí y cogí para un barrio, porque tenía que hacer esa foto”, continuó diciendo el ganador del primer lugar del Premio Apec al Periodismo Fotográfico 2021.

Búsqueda intensa del mejor momento

Al continuar su recorrido para ver si conseguía tomar la fotografía que quería, Duvergé Javier observaba desde lejos dentro de los hogares, con el fin de ver si conseguía un niño (a) recibiendo docencia de manera virtual.

“Busqué, busqué y no encontré, solo encontré unos niños que les tocaba estudiar en la tarde y seguí caminando por aquí mismo cerca en el barrio Don Bosco. Cuando ya iba para el periódico veo una niña estudiando sentada frente a una laptop, me devuelvo, me paro en la puerta y le digo a la señora (si le permitía tomar la fotografía para el periódico con motivo al inicio del año escolar) y me dice que sí”, explicó.

Duvergé Javier continuó describiendo que al lado de la niña había una televisión, “pero ella estaba pendiente a la laptop”.

Pudo tomar la foto que quería

Cuando la señora le confirmó que sí podía tomar la fotografía “prendieron el televisor. Se veía la imagen de las clases que estaban dando. Se veía Fulcar (ministro de Educación, Roberto Fulcar) que estaba ofreciendo unas explicaciones”.

“Ahí llegó una de las abuelas de la adolescente y otra niña, y el abuelo que estaba ahí sentado y les digo quédenseme asimismo. Ahí tomé varias fotos, vine al periódico y eligieron esa que salió en primera plana”, añadió.

Imagen escogida

Duvergé Javier consideró, además, que su fotografía “representa la realidad del país ante el inicio del año escolar de manera virtual”.

El fotógrafo pudo ilustrar la atención que los estudiantes y sus familiares ponían a la docencia virtual en el período escolar 2020-2021, donde se utilizó esa modalidad de impartir clases, debido a las restricciones impuestas por las autoridades por la COVID-19.

Tras alzarse con el primer lugar del referido premio, Duvergé Javier fue galardonado con la suma de RD$260,000.

