(VIDEO) La familia Rosario acusa a su exabogado de impedir la herencia millonaria que les toca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Apostados este miércoles en las cercanías del Palacio Nacional, miembros de la familia Rosario protestaron pacíficamente y denunciaron que el exabogado de la familia, Jhonny Portorreal Reyes, está impidiendo que reciban el dinero dejado en herencia por sus ancestros.

Con documentos en manos, aseguraron que un banco europeo ya depositó el dinero en el Banco de Reservas, y dijeron que abrieron más de 2,800 cuentas en ese mismo banco dominicano para comenzar a recibir los fondos. Sin embargo, alegaron, Portorreal Reyes se confabuló con exfuncionarios e impidió las transacciones.

Asimismo, reiteraron que les corresponden unos 13 trillones de euros, los cuales están en juego porque no se los quieren entregar, a pesar de ser los herederos legítimos.

En tal sentido, Eladio Minaya Rosario afirmó que hace unos años los herederos comenzaron a sacar cuentas, tarjetas y libretas de ahorro en el Banreservas, y se les dijo que ya iban a ser beneficiados.

Manifestó que dicho abogado reclamó el dinero y, una vez se lo entregaron al banco, esta institución financiera llamó a los herederos para que abrieran las cuentas.

Destacó que están demandando a Portorreal Reyes por “incumplimiento de contrato con la familia”, acusándolo en la Fiscalía del Distrito Nacional de “secuestro de información y mal manejo del caso”. Apuntó que solo esperan la citación judicial para procesar al letrado.

“Las cuentas fueron entregadas a Jhonny Portorreal con los certificados, y el dinero fue depositado… y estuvimos con Simón Lizardo (exadministrador del Banco de Reservas) y él dijo que lo de nosotros no había llegado al país, y le dijimos que lo desmienta en la prensa, y dijeron que no podían hacerlo, que no estaban autorizados. Él tiene los certificados y los certificados dicen monto y cantidades”, expresó.

Minaya Rosario advirtió que recrudecerán las protestas si no atienden sus reclamos.

“De este mes en adelante no pasará un hormiga hacia el Cibao y del Cibao a la Capital. Cerraremos las calles”, afirmó.

La promesa de Abinader

Otro Rosario, Adonis, recordó que poco antes de las elecciones se reunieron con el hoy presidente de la República, y este les prometió que resolvería la situación. Pidió la reacción del mandatario.

Señaló que el banco los llamó a ellos y les prometió que en 20 días recibirían el dinero, con el descuento correspondiente en virtud de los impuestos. Empero, “no llegaron a depositar el dinero porque cuando el banco estaba llamando a los herederos, Jhonny Portorreal llamó al banco y dijo que paren el proceso”.

Eso mismo refirió Víctor Rosario, diciendo que el banco español le ordenó al Banco de Reservas que preparara la nómina para más de 8,300 herederos; pero el jurista “paró el proceso”.

Según Rocío Rosario, “Johnny Portorreal nunca supo la cantidad de dinero que le iba a llegar a esta familia. Él creyó que era una migaja de dinero. Al encontrarse con esta cantidad de dinero, dijo que nosotros éramos ‘unos ignorantes y unos estúpidos’ que creíamos que él nos iba a entregar esa herencia”.

Elín Rosario apuntó que tienen los nombres de los diferentes gerentes del banco que atendieron a los Rosario en diferentes sucursales del país.

Juan Amparo de León corroboró lo dicho por ella. En efecto, declaró que abrió su cuenta en la sucursal del banco que está en la avenida Correa y Cidrón con Enrique Jimenes Moya, en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional.

Asimismo, dijo que sacó una libreta y le dijeron que en 20 días le depositarían cierta cantidad de dinero. Aseguró que él mismo comprobó que la cuenta era válida, depositando algo de dinero.

Los manifestantes mostraron documentos que certifican la apertura y existencia de sus cuentas bancarias. Pidieron la intervención del Gobierno para resolver el caso.

En 2018, Portorreal Reyes fue suspendido por el Colegio Dominicano de Abogados, por estafa y violación del Código de Ética del Abogado.

Se recuerda que la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó a los familiares que acudieran allí a exponer sus inquietudes y quejas.-