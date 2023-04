VIDEO: La espectacular jugada del hijo de Andruw Jones

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Antes de que Druw Jones siquiera jugara un partido como profesional, había expectativas de que pudiera aportar una defensa ejemplar en el jardín central, mayormente porque su papá, Andruw, brillara como guardabosque durante 17 temporadas en Grandes Ligas.

Una nota de MLB indica que el jueves fue apenas el primer juego de Druw como profesional, una atrapada que hizo por Clase-A Visalia (Diamondbacks) representó un inicio increíble. Corriendo hacia la pared ante un batazo en la quinta entrada ante Lake Elsinore (Padres), Jones alcanzó su máxima velocidad y atrapó la bola antes de chocar con la pared.

Uno de apenas cinco prospectos con una calificación de 70 en defensa (de la escala de los scouts 20-80) antes de participar en su primer partido, Jones ya tenía fama de gran defensor. Los Diamondbacks lo eligieron en el Draft del 2022 con la segunda selección general, otorgándole el tercer mayor bono en la historia (US$8,189,400). Pero cuando se preparaba para debutar como profesional el año pasado, sufrió una lesión en el hombro izquierdo y fue operado.

Druw Jones with a SENSATIONAL running grab for the @VisaliaRawhide.

MLB’s No. 13 prospect makes a mark in his first pro game since the @Dbacks selected him 2nd overall last summer: pic.twitter.com/jJKX9AQnJc

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 7, 2023