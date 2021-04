(VIDEO) La disciplina y la constancia, elementos claves para el desarrollo profesional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista y presentadora de televisión venezolana, Anabell Blum, consideró ayer viernes que la disciplina y la constancia son fundamentales para lograr un buen desarrollo en la vida profesional y en cualquier otro ámbito.

“Yo siento que ser disciplinado es incluso mucho más importante que estar motivado porque la motivación se acaba, se esfuma en algún momento del día”, manifestó.

Blum emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 02:45).

Reparó en que la disciplina es el elemento que puede ayudar a cualquier persona a obtener aquello que quiere lograr, incluso más que la motivación, la que dijo es algo que puede acabar en cualquier momento.

“Cuando uno dice ‘bueno voy hacer ejercicio porque me siento motivada hoy me siento motivada’, puede ser que mañana te pares y no sientas ni un ápice de motivación, pero ahí es donde entra en juego la disciplina”, explicó.

Destacó que cuando la persona sabe lo que se quiere en la vida y conoce lo que le hace bien tanto a nivel profesional como personal, “la disciplina es lo que va a dictar la pauta de cómo se va a manejar”, por lo que resaltó, es importante trabajar para conseguirla.

Al recibir la pregunta de cómo logra tanta constancia y disciplina en tantas diferentes facetas de su vida profesional, la Blum respondió que lo logra organizándose, lo que dijo es algo muy importante cuando se quiere ser disciplinado.

“La organización es clave para estudiar y ver qué es lo que quiere la gente, para tener tiempo de leer los mensajes que te llegan, para saber qué funciona en el mundo digital y qué funciona en el mundo televisivo”, expresó.

También indicó que la organización “es un punto clave para poder alcanzar todas las metas que nos queramos proponer y posteriormente conseguir”.

Para saber un poco más sobre lo que comentó la comunicadora venezolana, puedes acceder al link y ver la entrevista completa.