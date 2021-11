(VIDEO) La defensa de Hornets y Rozier cortan racha ganadora de Warriors

EL NUEVO DIARIO, CHARLOTTE, EE.UU.- El escolta Terry Rozier ganó un salto entre dos decisivos y anotó un par de tiros libres cerca del final que ayudaron a los Charlotte Hornets a vencer 106-102 a los Golden State Warriors, que rompieron racha de siete triunfos consecutivos., informaron este lunes medios deportivos.

El ala-pívot Draymond Green se emparejó con Rozier en media cancha con 17 segundos por jugar, lo que forzó el salto entre dos. Rozier, de 1,85 metros, superó en el salto a Green, de 2,01 metros y los Hornets controlaron el balón para poner a la afición de pie.

Los Warriors se vieron obligados a cometer falta a Rozier, quien anotó los dos tiros libres con 12,7 segundos restantes para darle a Charlotte una diferencia de dos posesiones. Golden State falló sus últimos dos tiros de campo.

Look at this live-dribble pass from LaMelo Ball to Terry Rozier: pic.twitter.com/yeVPJR9JdD

— Dylan Jackson (@TheJacksonDylan) November 13, 2021