(VIDEO) La costumbre y las relaciones de pareja

Por: Marolin Castillo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicoterapeuta y conferencista, Luis Andrés Figueroa, explicó que la costumbre no representa algo más fuerte que el amor en las relaciones de parejas, sino que la misma llega a la relación como una señal que indica a las personas que han perdido el rumbo y el sentido de su relación amorosa.

“Mira, la costumbre no es más fuerte que el amor, la costumbre aparece para que nos despertemos, para que nos demos cuenta que nos estamos aburriendo”, expresó.

Figueroa emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 10:06).

Indicó que la costumbre no llega a una relación a menos que la dejen entrar y asimismo, señaló que las relaciones de pareja no se pierden, sino que las personas las dejan perder al confiarse y descuidar el amor, dejando de realizar acciones que mantienen vivo el vínculo y el romance en la relación.

“Cuando descuidamos el amor aparece la costumbre para tocarnos la puerta y decir ¡ey! despierta, no estás conquistando a tu pareja y viceversa”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el peligro se encuentra cuando las personas comienzan a confiar en que tienen pareja, y por tal razón, llegan a pensar que ya no deben conquistarla, cuidarla o realizar muestras de afecto hacia la otra persona, lo que trae consigo el aburrimiento y la infidelidad.

Por otra parte, indicó que las personas no se quedan en una relación por costumbre como algunas personas suelen decir, sino que se aferran porque tienen miedo al sentimiento de soledad que les podría traer una ruptura amorosa, a quedarse solos consigo mismos o en ciertos casos, miedo a quedarse sin eso que le hace daño y especialmente, enfatizó que en ocasiones es solo miedo a ser verdaderamente feliz.

“Tenemos mucho miedo a ser felices, el mayor miedo del ser humano es a ser feliz, es a tener eso que quiere, porque no siente que se lo merece. Cuando yo no sé lo que valgo, me conformo con lo que sea”, aseguró.

En ese orden, manifestó que cuando las personas no conocen su propio valor es cuando caen en el error de quedarse en una relación sin amor, sin la alegría, sin la ilusión y la emoción que les genera un verdadero romance.

“Cuando yo no sé lo que valgo, cuando yo no sé para qué vine a este mundo me voy a conformar con migajas y todo aquel que se conforme con migajas, no tiene derecho a ser feliz porque la felicidad es para valientes, para atrevidos, para los que no se quedan con las ganas”, agregó.