(VIDEO) La Corte pretende conocer recurso de apelación en caso Odebrecht

La Corte pretende conocer recurso de apelación en caso Odebrecht

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional pretende conocer este lunes un recurso de apelación en el caso Odebrecht, sometido por el Ministerio Público y la defensa de los condenados.

La audiencia, pautada para empezar a las 9:00 de la mañana, aún no ha iniciado e involucra a Ángel Rondón, Conrado Pittaluga y Víctor Díaz Rúa, quienes fueron sentenciados por los UD$ 92 millones que la empresa brasileña admitió haber entregado en sobornos para conseguir contratos de obras estatales.

Los jueces Pedro Rivera, Daniel Nolasco y Nancy Joaquín tendrán la tarea de analizar el recurso incoado por el órgano acusador, quien pide se le aumente la condena a Rúa por cinco años más y anular el descargo que obtuvo Pittaluga.

Mientras que Rondón busca ser absuelto, alegando que no existe sobornador sin un sobornado.

Absolución

Al llegar a la Corte, el condenado Rondón expresó que confía plenamente en Dios y sus abogados para salir absuelto del caso que lo condenó a 8 años de prisión.

“Todos los supuestos sobornados se fueron y como sobornador me dejaron, yo espero que con estos jueces con su máxima experiencia harán justicia”, declaró.

Su abogado, José Minier, explicó que aunque el órgano investigador no recurrió la decisión de su defendido, ellos lo hicieron, indicando que esta versa en la ocultación de las pruebas y nulidad de la acusación.

A su entender, debe revocarse la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, porque su cliente fue a ese juicio con cuatro imputados que fueron descargados, debido a que no recibieron sobornos, por ende, deben rechazar esa sentencia.

“Díaz Rúa no está imputado por sobornos, sino por problemas en la declaración jurada, que es otro tipo penal, no hay forma que esta corte mantenga esa decisión”, agregó el letrado.

¿Errores?

De su lado, Miguel Valerio, defensa de Díaz Rúa, sostuvo que en esta fase van analizar la sentencia que contiene “tantos errores” que hasta el órgano acusador está recurriendo.

“Ninguna de las partes estamos conforme con ella y vamos a demostrar que el ingeniero Díaz Rúa no lavó dinero”, explicó.

Valerio alegó que no puede haber lavado de activos si no se probó el origen de los fondos, en especial el presunto soborno.

“El juez dijo que era un caso de soborno, y esto fue descargado porque no hubo pruebas y los mismos ejecutivos de la empresa brasileña aseguraron que no hubo sobornos, fallaron, pero evidentemente no estamos de acuerdo”, señaló el togado.

