(VIDEO) La comunicadora Julia Muñiz revela en algunos momentos quiso tirar la toalla

La comunicadora Julia Muñiz revela en algunos momentos quiso tirar la toalla

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La abogada y comunicadora Julia Muñiz participó este viernes en el primer Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas, donde se analizó la situación del espacio mediático y participación de las periodistas para establecerse en los medios de comunicación.

En ese encuentro, Muñiz habló sobre su vida en los medios de comunicación y reconoció que en ocasiones intentó tirar la toalla, pero logró enamorarse de la comunicación.

«Tengo que ser honesta, yo había empezado en los medios y Alicia Ortega me había dado la oportunidad en Noticias SIN y me cansé, estuve con la señora Ana Simó un tiempo y también me cansé. Y a veces, yo quería tirar la toalla, pero luego me fui dando cuenta y cada vez enamorándome más, yo me levanto a las 4:40 a.m. a investigar, a leer, a ver qué pasa», dijo.

Asimismo, resaltó la enseñanza que le está dando a su hija.

«Mi hija, que ahora está en campamento, se va a las 9:00 a.m., se va conmigo al periódico y se sienta con su Ipad a esperar que yo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. termine, ¿Por qué? porque corro el riesgo de yo misma sacarme del terreno. aislarme, porque tengo que dejar que la niña duerma más. No, yo le estoy enseñando que su mamá trabaja, el valor el trabajo y la importancia de integrarse».

Aseguró: «Yo vivo con una maleta hecha, yo tengo visa para todos los lados». Entre los viajes que ha hecho destacó la experiencia que vivió «en el Fitur de este año».

Muñíz, comunicadora de este medio, participó como panelista en el cuarto panel “¿Cuál de los techos o pisos es? ¿Qué dificulta a las periodistas el liderazgo en los medios?”, junto a Marien Aristy Capitán, quien se desempeña como jefa de redacción del periódico Hoy. El mismo fue moderado por la periodista Indhira Suero, del programa de televisión El Día.

