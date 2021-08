(VIDEO) La carne de pollo está escasa y cara dicen comerciantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Vendedores de carne pollo aseguraron este jueves que esa proteína está escasa en el país y la misma la tienen que adquirir a precios “muy elevados”.

“Mire como tenemos la mesa, vacía, el pollo está escaso y caro, no haya nada aquí, el pollo no aparece y el Gobierno dice que no hay escasez”, apuntó Enrique Acacio, vendedor avícola en el Mercado Modelo de la avenida Mella en Santo Domingo.

Acacio, pidió a las autoridades a que se compadezcan de ese sector ya que a través de la venta de ese producto es que buscan el sustento de su familia diariamente.

La insuficiencia de carne de pollo y sus precios “tan caros” como han manifestado algunos polleros consultados, surge tras la muerte masiva muerte de cerdos debido a la peste africana, lo cual ha dirigido a los consumidos a comprar más carne de pollo que porcina.

Actualmente, la libra de pollo que hace algunas semanas se vendía a 55 pesos la libra, se está vendiendo entre 70 y 85 pesos.

Relacionado