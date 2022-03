(VIDEO) La bendición de Dios no se mide por las cosas materiales, según Alvin Peña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor y evangelista Alvin Peña aseguró que la bendición de Dios no puede ser medida por las cosas materiales que las personas puedan obtener a través del dinero, porque estos no dan la tranquilidad del alma, en cambio, la Gracia de Dios dota de tranquilidad, de perdón y de comunión a sus hijos.

“Si a eso vamos, un narcotraficante solo por el dinero ilícito que ha conseguido puede tener de todo. El éxito de la persona se nota cuando puede tener paz en su corazón, cuando no tiene odio, puede vivir en gozo y en comunión con Dios, cuando puede tener un hogar estable, cuando puede disfrutar a sus hijos”, expresó.

Mientras conducía el programa “Kairos” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el ministro puntualizó que la única forma de lograr esa paz y alcanzar las bendiciones, es convirtiéndose en un hombre y una mujer de Dios, aceptando con señor y fundador.

Sostuvo que para que las bendiciones lleguen el ser humano debe prudente, que escuche con respeto; que decida tomar la palabra y no ser un oidor olvidadizos, argumentado que esta es una práctica común el diario vivir donde las personas se aferran a lo material y no edifican su vida sobre el sustento de una roca.

“La Biblia dice: Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabra y las hace; les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa puso el fundamento sobre la roca, cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Mas el que escuchó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra y sin fundamento con la que le río dio con ímpetu y todo fue ruina”, comentó.

En tal sentido, dijo que para que la vida de una persona esté fundada sobre la roca que es Cristo, debe llenarse de buena voluntad, porque según su versión la fe de las personas se verá siempre tentada, pero si está sustentada la misma no puede ser movida.

“Hoy en día eso está de moda, todo el mundo es cristiano, pero de gente buena está lleno el infierno, está lleno de gente que profesa seguir a Cristo, pero con su sello lo niegan porque cuando se habla de ayudar al prójimo dan la espalda”, indicó.

El predicador, enfatizó que seguir a Dios no es una religión, sino que es un estilo de vida, teniendo una relación con el Padre, porque según su versión, los cristianos no cometen infidelidades, no buscan cosas materiales, porque siempre van a apostar por el Reino de Dios y su justicia.

