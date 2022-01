(VIDEO) La Bella Abreu y El Cherry Scom marcando la diferencia de estos tiempos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Bella Abreu , es una artista compositora y arreglista del género urbano que se desenvuelve en Rap, Trap, Dancehall, Hip Hop, R&B, Regueton y Baladas románticas. Es conocida por su dominio en el Rap , estilo con el que se desarrolló desde 2016. Cuando grabo su primer tema , un rap titulado “Qué se sigan sofocando”.

Su carrera profesional inicio a la edad de 16 años cuando ganó el concurso talento de barrio en primer lugar, representando la urbanización La Esperanza , sin embargo su influencia por la música inicio cuando tenia 7 años de edad escribiendo su primera canción.

Con más de 60 canciones realizada hoy en dia esta joven dominicana ha demostrado su gran talento a nivel nacional escribiéndole canciones a políticos para sus campañas políticas.

Hace algunos días realizo un nuevo tema musical en colaboración del también artista urbano Cherry Scom y Gran Memin El De La Piri titulado ” Pinto ” el mismo esta compuesto por ella e ideado por Cherry gracias a la amistad que desde hace año han mantenido ambos .

El proceso de composición y musicalización de esta colaboración fue muy dinámico, según explicó la artista, pues ” estabamos compartiendo y de repente el Cherry me dijo que tenia musa, me llevo al estudio musical y me dijo que confiaba en que sería un éxito este tema “.

Con más de 330 mil de vista en YouTube ,esta colaboración cuenta con el agrado del público quienes han manifestado apoyo a través de la plataforma social .

Quien además , dijo que su sueño es cantar en países extranjeros, obtener importantes premiaciones y estar entre las mejores artistas de República Dominicana. Convirtiéndose en un ejemplo a seguir de que los sueños si se pueden hacer realidad.

La exponente del tema titulado ” dime ” expresó que los artistas urbanos dominicanos se han convertido en la principal referencia para miles de fanáticos por su auduo trabajo en los últimos años, por lo cual esta abierta a colaborar con todos aquellos que se encuentren en la palestra pública