(VIDEO) La advertencia de Abinader: “Nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo”

dinero del pueblo" / El presidente Luis Abinader (@luisabinader), advirtió la noche de este miércoles que "nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo", tras reiterar que su gobierno se encuentra realizando un levantamiento de toda la estructura de la pasada administración a los fines de determinar "dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y las dominicanas". El jefe de Estado se refirió a este y otros temas de interés nacional en un muy breve discurso que dirigió a todo el país a través de una cadena de radio, televisión y las redes sociales.